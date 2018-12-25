Удмуртия в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получит 3 млрд рублей

Ижевск, 25 декабря 2018, 09:56 — REGNUM Удмуртия в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит 3 млрд рублей в период с 2019 по 2021 год. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на сессии Госсовета региона.
«2019 год в Удмуртии будет Годом здоровья», — сказал Бречалов.
По его словам, на эти средства республика планирует переоборудовать республиканский онкодиспансер уже в следующем году, а также сосудистые центры.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году в республике будет создано 20 площадок для санитарной авиации. Санавиация поможет оперативно транспортировать тяжелобольных из отдаленных районов и труднодоступных населенных мест, а также с мест ДТП.
Также планируется приобретение четырех мобильных диагностических комплексов.
Только в 2019 году республике выделят из федерального бюджета на мероприятия проекта 784 млн рублей.