Удмуртия в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получит 3 млрд рублей

Ижевск, , 09:56 — REGNUM Удмуртия в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит 3 млрд рублей в период с 2019 по 2021 год. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на сессии Госсовета региона.

«2019 год в Удмуртии будет Годом здоровья», — сказал Бречалов.

По его словам, на эти средства республика планирует переоборудовать республиканский онкодиспансер уже в следующем году, а также сосудистые центры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году в республике будет создано 20 площадок для санитарной авиации. Санавиация поможет оперативно транспортировать тяжелобольных из отдаленных районов и труднодоступных населенных мест, а также с мест ДТП.

Также планируется приобретение четырех мобильных диагностических комплексов.

Только в 2019 году республике выделят из федерального бюджета на мероприятия проекта 784 млн рублей.