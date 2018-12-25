Оператор карты «Мир» начал оценивать благонадежность клиентов

Москва, , 09:52 — REGNUM Собственная система оценки состоятельности клиентов запущена в пилотном режиме Национальной системой платежных карт — оператором карты «Мир». Об этом 25 декабря пишут «Известия».

В России действуют примерно 490 банков, 323 из которых подключены к НПСК. В режиме онлайн они получают не только кредитную историю клиента, но и данные об оплате им жилищно-коммунальных услуг, дорожных штрафов и сотовой связи. С учетом этого принимается решение о выдаче кредита.

Ранее сервис скоринга — оценки благонадежности клиента — запустили Visa и 13 её партнеров.

Эксперты полагают, что новация на 10% повышает шансы на выдачу займов для людей, не имеющих кредитной истории.

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