Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:41:29 МСК

Оператор карты «Мир» начал оценивать благонадежность клиентов

Экономика

Во внимание принимаются платежи за ЖКУ, сотовую связь и штрафы

Оператор карты «Мир» начал оценивать благонадежность клиентов
Иллюстрация: Banki.ru
Карта МИР

Москва, 25 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Собственная система оценки состоятельности клиентов запущена в пилотном режиме Национальной системой платежных карт — оператором карты «Мир». Об этом 25 декабря пишут «Известия».

В России действуют примерно 490 банков, 323 из которых подключены к НПСК. В режиме онлайн они получают не только кредитную историю клиента, но и данные об оплате им жилищно-коммунальных услуг, дорожных штрафов и сотовой связи. С учетом этого принимается решение о выдаче кредита.

Ранее сервис скоринга — оценки благонадежности клиента — запустили Visa и 13 её партнеров.

Эксперты полагают, что новация на 10% повышает шансы на выдачу займов для людей, не имеющих кредитной истории.

Читайте также: Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками

А также: Учитывая статистику по кредитам, ЦБ РФ проводит более гибкую политику

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Потребительское кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить