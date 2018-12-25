За 11 месяцев уровень инфляции в Казахстане составил 4,6%

Астана, , 09:52 — REGNUM По итогам января — ноября 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,6%, сообщили в Национальном банке республики со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

В ноябре инфляция составила 0,9%. Годовой уровень инфляции сохранился на уровне 5,3%. В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли на 5%, на непродовольственные товары — на 6,5%, услуги — на 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал предновогодние повышение цен на продукты питания. По его словам, цены в магазинах растут в связи с ростом спроса и особенностями поведения субъектов рынка.

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