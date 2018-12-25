Дума Екатеринбурга пересмотрела своё решение о повышении зарплаты мэру

Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга пересмотрела ранее принятое решение об увеличении заработной платы чиновникам мэрии и главе муниципалитета. Большинством голосов депутаты отменили ранее принятое решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос вызвал жаркие баталии среди депутатов. Часть из них настаивала на том, что зарплаты чиновникам мэрии надо увеличивать, так как давно не было индексации и увеличился объём работы. Другие настаивали на том, что в первую очередь необходимо повышать зарплаты учителями, а только после этого индексировать доходы чиновников.

Напомним, что ранее индексация зарплаты мэра и чиновников администрации предполагала существенное увеличение доходов (на 40%), тогда как индексация заработков сотрудников бюджетной сферы составила около 4% в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали проект решения об увеличении заработной платы главе муниципалитета и чиновникам мэрии. При этом ряд народных избранников выступили категорически против, ссылаясь на то, что повышать зарплату можно только при достижении положительных результатов в работе нового мэра, а также на несвоевременность данного решения. Но, несмотря на протесты коллег, депутаты проголосовали за данное постановление большинством голосов, которое имеет в муниципальном представительном органе партия «Единая Россия».

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Однако в тот же вечер с критикой данного решения выступил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он потребовал отменить решение и рассмотреть возможность индексации зарплаты на общих основаниях.

В итоге региональный политсовет партии рекомендовал фракции «Единой России» пересмотреть на ближайшем заседании городской думы ранее принятое решение. Данный вопрос был внесён в повестку дня восьмого заседания представительного органа Екатеринбурга.

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