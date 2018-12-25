Воронежский губернатор: согласование ОЭЗ – на финальной стадии

Воронеж, , 09:34 — REGNUM Проект постановления правительства Российской Федерации о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» в Воронеже в настоящее время проходит финальное согласование у вице-премьеров правительства. Об этом сообщил на пресс-конференции 24 декабря губернатор Александр Гусев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Процедура оказалась медленнее, чем ожидалось. Но сейчас все противоречия сняты, документы проходят финальное согласование у вице-премьеров», — сказал Александр Гусев, добавив, что рассчитывает, что до Нового года будет ясно, когда постановление будет подписано.

ИА REGNUM напоминает, что 7 августа проект ОЭЗ в Воронежской области получил поддержку президента РФ Владимира Путина. Ранее власти региона рассчитывали, что ОЭЗ у границ индустриального парка «Масловский» будет открыта осенью 2018 года, а первые резиденты смогут зайти в нее в 2019 году. В правительстве области уверены, что ОЭЗ не будет конкурировать с аналогичными зонами в других регионах. Кроме того, здесь планируют развивать несколько промышленных отраслей.