В 2019 году на ремонт дорог в Удмуртии выделят 1,6 млрд рублей

Ижевск, , 09:34 — REGNUM В 2019 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии будет выделено 1,644 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам встречи главы республики Александра Бречалова с министром транспорта России Евгением Дитрихом, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. .

По словам Бречалова, от общего объема средств 964 млн рублей будет выделено из федерального бюджета. В рамках проекта планируется ремонт 135,1 км дорог.

Федеральное финансирование программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году составит 665,98 млн рублей. Средства направят на реконструкцию 70,9 км дорог.

По итогам 2018 года в республике по проекту «безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 63 объекта — 120 км. По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» — реконструировано 38,9 км трасс.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сумма средств на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Удмуртии составила 1,46 млрд рублей.

Всего в республике в рамках нацпроекта до 2024 года планируется привести в нормативное состояние 50% всех автомобильных дорог региона, в Ижевске показатель намерены довести к этому времени до 85%.