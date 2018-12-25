В Заполярье введены в эксплуатацию семь газоперекачивающих агрегатов ОДК

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:23 — REGNUM Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и компании «Газпром добыча Ямбург» ввели в эксплуатацию семь газоперекачивающих агрегатов ГПА-16У в составе дожимной компрессорной станции на установке комплексной подготовки газа 2С на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении (Ямало-Ненецкий АО), сообщила пресс-служба предприятия.

В настоящее время месторождение является одним из крупнейших по объёму запасов и самым мощным по добыче газа в России. Установленные агрегаты являются основным оборудованием станции. Всего за последние два года специалисты рыбинского АО «ОДК-Газовые турбины» поставили 20 комплектов ГПА-16УА для трех компрессорных установок Заполярного месторождения.

Промышленная эксплуатация месторождения на Ямале началась в 2001 году с разработки сеноманской залежи. В 2004 году мощность месторождения достигла 100 млрд кубометров газа в год. При освоении месторождения «Газпром» использовал прогрессивные технические решения и передовое оборудование с высоким ресурсом надежности, рассчитанное на эксплуатацию в тяжелых природно-климатических условиях.

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