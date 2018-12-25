В Воронеже намерены возродить производство телевизоров

Воронеж, , 09:22 — REGNUM Производство телевизоров и микроволновых печей планируется запустить в Воронеже, на площадке завода «Видеофон». Об этом сообщил 24 декабря журналистам губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть крупный проект. На площадке «Видеофона» планируется запустить производство телевизоров и микроволновок. Пока только сборка, но с возможностью высокой локализации», — сообщил губернатор.

Как пояснил глава региона, проект планируется запустить с помощью китайских партнеров. Губернатор не стал уточнять подробности проекта.

Между тем, по информации «Коммерсант-Черноземье», речь идет о выпуске к 2020−2021 годам до 2,5 млн телевизоров и СВЧ-печей.

Добавим, что в советское время Воронеж являлся флагманом отечественной радиоэлектронной промышленности. Завод «Видеофон» был запущен в 1986 году, занимался выпуском первых советских видеомагнитофонов ВМ-12, в 1990-х сотрудничал с компанией Samsung, в начале 2000-х на мощностях завода выпускалась продукция компании Rolsen Electronics, однако с 2007 года основное производство было перенесено, в 2009 году выпуск продукции полностью прекратился. В 2017 году завод был признан банкротом. В октябре 2018 года площадку выкупила ГК «Мегион».