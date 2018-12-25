Укрепление рубля обеспечили налоги

Москва, , 09:22 — REGNUM На фоне низкой ликвидности из-за отсутствия большинства нерезидентов 24 декабря курс рубля укрепился против корзины валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Конвертация валютной выручки российскими экспортерами для уплаты налогов, а также ослабление доллара на международном рынке Forex обеспечили восстановление рубля после резкого ослабления в конце прошлой недели», — пояснил эксперт.

В конце дня «праздник» подпортило очередное пике нефтяных котировок, которые обновили годовой минимум и приблизились к ценам августа 2017 года. Североморская смесь Brent рухнула до уровня $50,70 за баррель.

«Сегодня, 25 декабря, на фоне продолжения Рождественских каникул в католических странах, колебания валютных курсов будут ограничены. Доллар, вероятно, не выйдет за диапазон 68,10−69,00 руб. Евро будет торговаться в границах 77,70 — 78,60 руб.», — считает Егоров.

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