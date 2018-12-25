Основатель «Пятерочки» подал на партнера в лондонский суд

Москва, , 09:21 — REGNUM Иск в Высокий суд Лондона против владельца компании Gremm Group Михаила Горяинова подал его бывший партнер, основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев. В результате суд заморозил активы Горяинова £9 млн (около 777 млн рублей), сообщает РБК.

Постановление суда было вынесено 21 декабря, обращение в лондонский суд Рогачев предпринял еще осенью. Иск касается совместного бизнеса Рогачева и Горяинова по управлению рынками в Москве.

Выбор судебной инстанции был оговорен в акционерном соглашении, пояснил истец. В частности, в претензиях упоминается Усачевский рынок и здание на Волгоградском проспекте, кроме того Рогачев обвиняет экс-партнера в неисполнении акционерного соглашения.

Суд запретил Горяинову совершать сделки и уменьшать стоимость указанных активов независимо от того, в пределах какой страны они находятся. На активы свыше суммы в £9 млн ограничения не распространяются. Суд заморозил средства в рамках обеспечительных мер по процессу.

Горяинов, в свою очередь, обвинил Рогачева в уклонении от исполнения своих обязательств. Подробнее о нарушениях бывшего партнера он говорить отказался.

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