Банк «ФК Открытие» рассчитывает получить 95 млрд рублей прибыли

Москва, , 09:14 — REGNUM По итогам 2018 года чистая прибыль банка «ФК Открытие» ожидается на уровне 95 млрд рублей. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал председатель правления кредитной организации Михаил Задорнов.

По его словам, банк показал очень хороший годовой результат по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Организация сумела погасить около 70 млрд рублей проблемных долгов.

«Чистая прибыль по МСФО по итогам 2018 года будет порядка 95 млрд рублей», — подчеркнул Задорнов.

Также председатель правления банка «ФК Открытие» уведомил, что в 2019 году организация собирается выйти на прибыльность в 25 млрд рублей и 340 млрд рублей капитализации. Кроме того, за год на 60−70% должен увеличиться кредитный портфель банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что банк «ФК Открытие» подал иски к девяти бывшим сотрудникам из топ-менеджемента с целью истребовать у бывших сотрудников «незаконно выплаченные» бонусы.

Читайте также: Банк «ФК Открытие» потребовал от топ-менеджеров вернуть бонусы

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России докапитализирует «Открытие»