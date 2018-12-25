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В Екатеринбурге дефицитный бюджет на 2019 год принят во втором чтении

Экономика

Расходы превысят доходы на 2,2 млрд рублей

Екатеринбург, 25 декабря 2018, 09:15 — REGNUM  Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли проект муниципального бюджета на 2019 год во втором чтении. Представленный на рассмотрение документ был одобрен большинством голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе работы над бюджетом были пересмотрены несколько статей расходов городской казны. В частности высвободившиеся средства в размере 355 млн рублей были направлены на капитальный ремонт двух школ в Кировском и одной в Орджоникидзевском районах, а также модернизацию лифтового хозяйства.

Объём доходов в 2019 году составит 40,9 млрд рублей, а расходов — 43,1 млрд рублей. В частности предполагается выделение 22 млрд рублей на образование, 1,5 млрд рублей на здравоохранение, 4,4 млрд рублей на благоустройство, 1,3 млрд рублей на культуру и 2,9 млрд рублей на общегосударственные вопросы (включает выделение средств на обеспечение деятельности муниципальных органов с индексацией заработка на 4,3%). Также 443 млн рублей предполагается выделить на строительство трамвайной линии связывающей Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

Дефицит бюджета в 2019 году составит 2,2 млрд рублей, то есть 9,4% от объёма городской казны. В последующие годы планируется снижение дефицита бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря депутаты городской думы Екатеринбурга утвердили проект муниципального бюджета 2019 года в первом чтении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге депутаты утвердили бюджет на 2019 год в первом чтении

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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