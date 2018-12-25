Более 180 млрд рублей выделят Чечне из федеральной казны до 2024 года

Грозный, , 09:11 — REGNUM Чеченская Республика направит на реализацию программы национальных проектов более 190 млрд рублей. Из них 180 млрд рублей регион получит из федерального центра. Об этом 24 декабря заявил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел в режиме видеоконференции премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам Кадырова, всего правительство РФ утвердило 49 проектов Чечни для включения в общий план национальных проектов. Они должны быть реализованы до 2024 года. Медведев подчеркнул, что федеральные министерства и регионы полностью готовы к началу работы над осуществлением этих проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 национальных приоритетных проектов были определены майским указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В сентябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что на национальные проекты и развитие инфраструктуры в ближайшие три года правительство России планирует направить более 5,5 трлн рублей.