Экономический кризис в 2019 году не исключён: мнение граждан РФ

Москва, , 09:00 — REGNUM Большинство жителей России (65%) считают, что наступающий 2019 год будет напряженным для экономики страны и политической точки зрения (63%). 25% уверены, что спокойным. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Возможность экономического кризиса в будущем году не исключают 57% опрошенных. По мнению трети (32%) кризиса не будет.

Также 62% респондентов не исключают возможности коррупционных скандалов и отставок; 44% — массовых волнений.

Менее всего жители России ожидает в 2019 году государственного переворота (15%), войны с США или НАТО (19%) и межнациональных столкновений (23%). Массовых эпидемий и катастроф (22%).

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 58% жителей России очень надеются на то, что наступающий 2019 год будет лучше уходящего 2018 года. 17% граждан думают, что вряд ли что-нибудь изменится в новом году, а 5% опрошенных настроены на худшее.

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