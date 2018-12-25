Мост через реку Лену в Якутии начнут возводить в 2020 году

Якутск, , 08:38 — REGNUM Строительство долгожданного моста в Якутии через реку Лену возможно начнут в 2020 году. Уже есть концепции возведения от двух компаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Проект поддерживают власти, бизнес и общественники, сказал глава республики Айсен Николаев.

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Планируется, что разработка проектно-сметной документации начнётся в 2019 году, также предстоит по 44-ФЗ определиться с проектировщиками.

Как сказал глава республики Айсен Николаев, проект моста будет отбираться не только по стоимости, но и по степени проработанности и техническим характеристикам. К строительству намерены приступить в 2020 году.

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По мнению зампреда правительства Якутии Кирилла Бычкова мост через Лену не только повлияет на экономику региона, но и улучшит жизнь якутян.

«Мост не только свяжет центральные районы Якутии и даст толчок разработке прилегающих месторождений, но и существенно увеличит приток доходов в бюджет. Это колоссальные цифры, десятки триллионов рублей. Это повлияет на качество жизни не только якутян, но и на экономику всего Дальнего Востока в целом», — отметил зампред правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве моста через Лену задавали во время пресс-конференции Владимиру Путину. Стоимость мостового перехода оценивается в 70−80 млрд рублей. Проект строительства моста попал в план развития инфраструктуры РФ.

По прогнозам министра экономики Якутии Майи Даниловой, с вводом в эксплуатацию моста через реку Лена объёмы грузопотоков увеличатся в два раза только за счёт реализации крупных инвестиционных проектов и развития производств. ВРП региона увеличится на 2,5−3% в год.

Разговоры о строительстве моста через Лену ведутся ещё с 1980 годов.