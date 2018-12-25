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Росморпорт «провёл» 921 судно в замерзающих портах с начала навигации

Экономика

Основной объем работ выполнялся в Азовском бассейне

Москва, 25 декабря 2018, 08:35 — REGNUM  Специалисты ФГУП «Росморпорт» обеспечили ледокольные проводки 921 судна в замерзающих морских портах России с начала навигации 2018−2019 гг., сообщила пресс-служба предприятия.

Основной объем работ выполнялся в Азовском бассейне, где в отчётный период обеспечено движение 823 судов. Ледоколы предприятия также проводят суда в Арктическом бассейне — в Белом море и морском порту Архангельск в указанный период проведено 17 судов, столько же в морском порту Сабетта. В Балтийском бассейне на участке Большой Транзундский рейд — в акватории морских портов Выборг, Высоцк — Сайменский канал была завершена проводка 64 судов.

Отмечается, что дизельный ледокольный флот ФГУП «Росморпорт» является крупнейшим в мире и насчитывает 35 ледоколов различной мощности. Это позволяет обеспечить круглогодичную доступность замерзающих морских портов России.

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Морские порты России и транзит
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