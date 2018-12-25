Более чем 200 туроператорам грозит исключение из «Турпомощи»

Москва, , 08:20 — REGNUM О возможном исключении из состава объединения «Турпомощь» предупреждены около 220 туроператоров. Поводом является неуплата членских взносов, говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Работающим в сфере выездного туризма организациям нужно оплатить взносы в фонд персональной ответственности до 15 января 2019 года. Речь идет о взносах за четвертый квартал 2018 года.

«Неуплата взносов в указанный срок является основанием для исключения из членов ассоциации», — говорится в сообщении.

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Наименования туроператоров, не выполнивших требования, будут направлены в Ростуризм 16 января 2019 года.

Ассоциация «Турпомощь» была зарегистрирована в 2012 году. Её основной задачей является экстренная помощь российским туристам, попавшим за рубежом в экстренную ситуацию по вине прогоревших туроператоров.

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