Назначен президент банка Роскосмоса

Москва, , 08:15 — REGNUM Президентом банка Роскосмоса назначен Олег Баранов. Как сообщили в гокорпорации, такое решение было принято вчера, 24 декабря, на очередное заседании совета директоров «Фондсервисбанка» под председательством генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

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"Было принято решение об утверждении на должность президента банка Олега Баранова», — говорится в сообщении.

Олег Баранов родился 4 мая 1967 года. В 1991 году окончил МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «правоведение». Входил в совет директоров управляющей компании «Динамо», футбольного клуба «Динамо-Москва» и банка «Российский капитал». В 2013—2014 гг. был советником генерального директора в управлении делами госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В ноябре 2018 года новый назначенец вошёл в состав совета директоров «Фондсервисбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года «Фондсервисбанк» был отправлен на санацию. В мае 2018 года новым санатором банка вместо «Новикомбанка» стал Роскосмос. Кредитную организацию, которая станет основным банком ракетно-космической отрасли страны, было решено переименовать в «Роскосмосбанк».

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