«Останкино» обратилось в суд из-за долгов «Первого канала»

Москва, , 08:14 — REGNUM Телевизионный технический центр «Останкино» намерен взыскать с «Первого канала» долг за предоставленные услуги в размере 164 млн рублей. Об этом пишут 25 декабря «Ведомости».

По данным картотеки Арбитражного суда Москвы, к каналу было подано два иска — на 74 и на 89,5 млн рублей.

По словам представителя «Останкино», несмотря на то, что «Первый канал» является важнейшим клиентом ФГУП, задолженность телеканала, а также долги его субподрядчиков «достигли критического значения».

«Это фактически ставит под угрозу работу телецентра», — цитирует издание слова собеседника.

Также сообщается, что вышеуказанные исковые заявления стали первыми судебными требованиями к «Первому каналу» по меньшей мере за предшествовавшие пять лет.