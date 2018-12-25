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Узбекистан в четыре раза сократил список подакцизных товаров из Казахстана

Экономика

Акцизами будут облагаться 50 товаров на сумму $9,8 млн

Астана, 25 декабря 2018, 07:57 — REGNUM  После реформы акцизной политики в Узбекистане количество казахстанских товаров, попадающих под обложение акцизами, сократится с 208 до 50, сообщили 24 декабря в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

С 1 января из 1450 экспортируемых Казахстаном товаров под акциз будут попадать 50 товаров на сумму $9,5 млн, что составляет 0,48% от взаимного товарооборота по итогам 2017 года.

В министерстве добавили, что либерализация акцизной политики Узбекистана привела к росту экспорта казахстанской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном превысил $2,217 млрд, что на 50,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Товарооборот Узбекистана и Казахстана за 9 месяцев составил $2,217 млрд

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