В 2018 году в Екатеринбурге фиксируют рост производства и инвестиций

Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM По итогам 2018 года Екатеринбург был и остаётся локомотивом роста не только в регионе, но и в целом по стране. Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заявил глава города Александр Высокинский.

Мэр города уточнил, что по предприятия Екатеринбурга отгрузили товары на сумму порядка 460 млрд рублей, что составляет 107,2% к предыдущему отчётному периоду. Объём инвестиций по крупным и средним предприятиям составляет около 120 млрд рублей, что на 1,1% больше чем в 2017 году.

«Рост небольшой, но всё-таки есть. Мы не падаем в объёмах. Это сейчас очень важно. В разные времена развития экономики важно говорить и о росте и о том, что мы не теряем динамику развития», — заявил Александр Высокинский.

Он добавил, что в 2018 году прогнозируется ввод в эксплуатацию порядка одного миллиона квадратных метров жилья и столько же нежилых площадей. Также Александр Высокинский отметил рост потребительского спроса, который по отношению к 2017 году составил 107%.

Напомним, что в 2018 году также выросли доходы гостиничного бизнеса. Связано это с тем, что летом в городе проходили игры группового этапа финальной части чемпионата мира по футболу.