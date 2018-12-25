В Танзании рассказали о проблемах с водоснабжением

Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:52 — REGNUM Все управления водоснабжением в Танзании начнут проверять на исполнительном уровне, чтобы гарантировать, что они управляются экономически выгодно и предоставляют каждому гражданину чистую воду. Об этом сообщает газета Nipashe.

Министр водоснабжения, профессор Макаме Мбарава 24 декабря в Дар-эс-Саламе заявил, что проверка управлений водоснабжением начнется в ближайшие дни и каждому из органов будут поставлены производственные цели. Он отметил, что правительство страны решило принять такие меры после того, как обнаружило, что многие управления водоснабжением не выполняют свои задачи надлежащим образом.

«Водные потери, например, одна из проблем, сейчас в Дар-эс-Саламе они составляют 47%, но через шесть месяцев мы ожидаем изменение до 30%. Мы в состоянии уменьшить количество потерянной воды», — сообщил министр.

Сейчас доходы управления водоснабжением составляют 10 миллиардов танзанийских шиллингов (около 4,3 миллиона долларов США), через шесть месяцев ожидается увеличение до 16−17 миллиардов (около 7 миллионов долларов США).

Мбарава добавил, что необходимо ввести экономически выгодное управление управлениями водоснабжением, а также улучшить инфраструктуру, чтобы повысить доходы.

«Решить все проблемы с водоснабжением в стране будет непростой задачей», — отметил министр.

Он также отметил, что доступность воды в разных округах страны сейчас составляет 75%, однако если рассматривать статистику только по деревням, то — 59,8%.

Мбарава отметил, что планируется увеличить доступность воды до 90% в городах и провинциях и до 85% в деревнях. Для осуществления этого плана правительство начало исполнять международные проекты по обеспечению деревень и всех округов страны чистой водой. Проекты исполняются до настоящего времени.