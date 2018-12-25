Мэр Екатеринбурга объяснил, чем опасно досрочное проектирование метро

Екатеринбург, , 07:29 — REGNUM Начало рабочего проектирования второй линии метрополитена без гарантии финансирования может привести к быстрому устареванию проекта. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».

«По метро работу останавливать нельзя. Я думаю, что мы в течение следующего года в бюджете предусмотрим небольшую строчку с точки зрения начала, непосредственно рабочего проектирования. Надо определиться и с трассировками и так далее. Закладывать всю сумму на проектирование достаточно опасно, потому что через три года любой проект, как у нас говорят, устаревает. Поэтому, как только будет принципиальное «да» из Москвы и из региона, мы соответственно достаточно быстро можем решить процесс рабочего проектирования», — сообщил мэр Екатеринбурга.

Напомним, также Александр Высокинский подчеркнул, что к решению вопроса активно подключился полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая ветка метрополитена в Екатеринбурге должна связать микрорайон ЖБИ и Верх-Исетский район города. Оценочная стоимость проекта порядка 90 млрд рублей и для его реализации необходимо привлечение федеральных и региональных инвестиций.

Отметим, что в бюджете Екатеринбурга на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы средств на проектирование метрополитена выделено не было.

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