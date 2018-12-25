Верховный суд РФ признал законным отзыв лицензии у банка «Югра»

Москва, , 07:21 — REGNUM Верховный суд (ВС) России оставил в силе решение первой инстанции, которая признала законным приказ Центрального банка об отзыве лицензии у банка «Югра», об этом РАПСИ сообщили в суде.

ВС отметил, что регулятором и ГК «АСВ» были соблюдены все необходимые условия, предусмотренные законом о банкротстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» еще в конце июля 2017 года. Центробанк заподозрил кредитное учреждение в предоставлении недостоверной отчетности. В «Югре» была введена временная администрация.

Однако владельцы «Югры» не согласились с решением ЦБ и подали иск с требованием признать его незаконным. В сентябре Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка признал банк «Югра» банкротом, а в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе данное решение.

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