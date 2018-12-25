Провал цены на нефть до $44-45 не исключен — эксперт

Москва, , 07:16 — REGNUM На ICE 24 декабря нефть не смогла удержать бурный утренний рост, и в середине дня снова вернулась к падению. Цена барреля Brent к вечеру снизилась на 0,2%, до $53,59, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Заявления министра нефти ОАЭ о том, что в 2019 году ОПЕК и его партнеры по ОПЕК+ могут провести внеочередную встречу и рассмотреть вопрос о сокращении производства в большем объеме, чем на 1,2 млн баррелей в сутки, почти не оказало влияния на рынок.

Министр также сделал прогноз о том, что в первом квартале 2019 года ОПЕК ожидает восстановления баланса на нефтяном рынке. Но эта новость была либо проигнорирована рынком, либо воспринята как то, что ОПЕК, вероятно, больше не регулирует рынок, и полагается исключительно на силы спроса и предложения.

Сейчас поддержка у рынка находится около уровней в $52−53 за баррель, если и этот уровень будет пробит, то дальше цена пойдет на $44−45 за баррель. В связи с празднованием Рождества сегодня, 25 декабря, торги на ICE, в том числе по нефти Brent, а также торги на американских биржах проводиться не будут. На 26 декабря по нефти Brent ожидается коридор $53−54 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent за день упала более чем на 6% и опустилась ниже $51