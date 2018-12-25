Силуанов: методы расчета Росстатом доходов населения — ужасны

Москва, , 07:13 — REGNUM Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в своей работе использует устаревшие технологии и инструменты, а качество подсчетов доходов населения, которые производит служба, является «ужасным», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РБК.

По словам Силуанова, Росстату необходимо реформировать свою деятельность и кадровый состав.

«Организация нуждается в серьезном реформировании. Нужно говорить об обновлении команды, обновлении принципов, методов и работ», — цитирует агентство его слова.

Также глава Минфина РФ подчеркнул, что Росстату придется изменить методику подсчетов реальных доходов населения, которая на сегодняшний день «ужасна».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росстата Александра Суринова, которую последний занимал уже десять лет. Новым руководителем федеральной службы назначен Павел Малков, с октября 2017 года работавшего на должности главы департамента государственного управления Минэкономразвития РФ.

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