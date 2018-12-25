Якутии выделили более 400 млн рублей на новые школы

Якутск, , 06:59 — REGNUM Вице-премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Якутии 477 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для создания не менее 890 новых мест в общеобразовательных учреждениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

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Все деньги планируют потратить на создание в 2018 году — не менее 180 новых учебных мест, в 2019 — не менее 710.

Так, 95 млн рублей регион получил для покупки в Якутске здания площадью 1538,6 кв. метра на улице Толстого; 186 млн рублей потратят на выкуп помещений площадью 475,6 кв. метра на улице Лермонтова; 196 млн рублей — на покупку зданий общежития и учебного корпуса, расположенных на Вилюйском тракте.

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До 1 февраля власти республики должны отчитаться в правительство РФ о целевом и эффективном использовании финансирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых школах Якутска проблема нехватки помещений для обучения детей стоит настолько остро, что приходится отказываться даже от столовых, учительских, раздевалок и библиотек.

«Больше 40 тысяч детей учатся в стесненных условиях в городе, где нет и пятидесяти школ», — заявлял представитель родительского комитета Якутска.

Айсен Николаев, глава Якутии, не раз говорил о планах по созданию новых мест для школьников — в Якутске достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под образовательные учреждения, но необходимо найти на это деньги. Вот теперь день есть.