В Курганской области стартует разработка новых урановых месторождений

Курган, , 06:48 — REGNUM В Курганской области в 2019 году стартует промышленное освоение Хохловского уранового месторождения в Шумихинском районе и опытно-промышленные работы на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе. Утверждены положительные итоги общественных слушаний, прошедших в Далматовском, Шумихинском и Звериноголовском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Далур».

Кроме того, на Далматовском месторождении, на центральной производственной площадке, существенно вырастут объёмы попутной добычи скандия.

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Напомним, против разработки урановых месторождений в Зауралье выступали экологи, объединённые в движение «Курган-Антиуран». С разработкой новых урановых месторождений в Зауралье они сулят «второй Чернобыль» Курганской области и соседним регионам.

«В соответствии с законодательством, мы обязаны представить наши планы населению, дать каждому желающему возможность внести дополнения в проекты представленных документов», — пояснил важность итогов общественных слушаний генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин.

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В АО «Далур» сообщают, что квалифицированное большинство участников общественных слушаний поддержало планы атомщиков. И привели результаты голосования. В селе Уксянское Далматовского района материалы обоснования лицензии на сооружение объектов использования атомной энергии приняты единогласно. В селе Трусилово Шумихинского района 45 присутствовавших проголосовали «за», и только два «против». В селе Труд и Знание Звериноголовского района 42 участника слушаний — «за», четверо — «против».

"Само слово «уран» вызывает у людей вполне понятные опасения. Для того, чтобы развеять их, объяснить и доказать отсутствие негативного влияния нашей деятельности на окружающую природную среду и здоровье людей мы привлекали известных ученых, независимых экспертов. В селе Звериноголовское работает информационный центр АО «Далур», куда может обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ любой местный житель. Ежемесячно организовываются экскурсии на наши промплощадки, участники которых своими глазами видят, что технология скважинного подземного выщелачивания, действительно, самая экологически чистая, что радиоактивность продуктивных растворов — на уровне природного фона. Нам удалось развеять опасения людей и мы продолжим работу по обеспечению атомной отрасли стратегическим металлом», — пояснил заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии Александр Бурутин.

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АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания, не дающего отходов производства. Учредителями предприятия являются подразделения Росатома ОАО «ТВЭЛ» и ФГУГП «Урангео». Основная цель предприятия — производство сырья для обеспечения атомной энергетики ядерным топливом.

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