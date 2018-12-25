Сергей Носов разобрался в ситуации с аэропортом в Магадане

Магадан, Магаданская область, , 06:04 — REGNUM Аэропорт Магадана под угрозой срыва работы с начала 2019 года. В ситуацию вмешались депутаты и губернатор Колымы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На заседании магаданской областной думы 25 декабря один из обсуждаемых вопросов был — бюджет территориального фонда ОМС на 2019. Депутат Сергей Замараев, он же директор магаданского аэропорта, обратился к руководителю ФОМС Александру Верному с вопросом:

«Предусмотрено ли финансирование выплаты зарплаты учреждению «Авиамедицина» в посёлке Сокол и в каком объеме с учётом майских указов президента?».

Александр Верный пояснил, что майские указы президента выполняются. «Авиамедицина» финансируется, как и все, из фонда ОМС. Проблем не возникает.

Замараев, в свою очередь уточнил, обращался ли главный врач «Авиамедицины» Андрей Тхор с просьбой поднять зарплату работникам по майским указам Путина.

«Я почему это спрашиваю, вчера буквально мы получили письмо о том, что решением главного врача с 3 января 2019 он прекращает предоставление медицинских услуг в медпункте аэропорта «Магадан». То есть у нас не будут обслуживаться пассажиры, и работники аэропорта не смогут пройти предсменный контроль. Тем самым он блокирует деятельность аэропорта», — пояснил директор аэропорта.

В диалог вмешался глава магаданской области Сергей Носов и расставил все точки над i:

«Давайте я прокомментирую. Александр Абрамович [Верный] может быть не очень точно высказался. Средств ОМС не хватает для выполнения указов президента. И сегодня средства были доведены до всех медицинских учреждений в полном объеме с учетом дополнительных расходов. Потому что средняя зарплата по промышленности в области оказалась на 3 тыс. выше, чем было заложено в бюджете. И с учетом перерасчета были выделены дополнительные деньги из федерального бюджета. Поэтому главврач занимает не очень конструктивную позицию, и с его личной позицией надо будет разбираться».

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носовнамерен разбираться с каждым конкретным случаем несвоевременной или неполной выплаты зарплаты. Об этом он заявил в своём Instagram. Глава Магаданской области попросил сообщать ему на задержки выплат прямо через соцсети.