Владимир Путин поблагодарил СУЭК за экологическую ответственность

Хабаровск, , 06:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК) за экологическую ответственность и активное участие в проведении «Года экологии в России». Благодарственное письмо, подписанное руководителем страны, вручено генеральному директору СУЭК Владимиру Рашевскому, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В год экологии СУЭК подписала соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительствами регионов присутствия компании — Хабаровского и Приморского краев, Красноярского края, Бурятии, Хакассии, Кемеровской области, Забайкальского края, Мурманской области. Соглашения предусматривают ряд комплексных природоохранных мероприятий. В их числе — экологически направленная модернизация технологического оборудования, реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых и карьерных сточных вод, спонсорская помощь заповедникам, проведение целевых научно-исследовательских работ по оценке состояния водных ресурсов, другие немаловажные мероприятия.

За последние годы СУЭК более чем на 80% снизила удельный сброс загрязняющих веществ в реки, озера и другие водные объекты. Этого удалось добиться благодаря масштабной реконструкции очистных сооружений.

Большое значение компания придает и экологическому просвещению. В «Год экологии в России» в регионах присутствия компании прошли выставки уникальных фоторабот «Первозданная Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, 2017 год был объявлен «Годом экологии в России». По итогам года многие мероприятия было решено продлить, поскольку экологических проблем в стране немало. Минприроды РФ намерено, в частности, ужесточить контроль за экологическим состоянием бухты Золотой Рог в Приморском крае. С инициативой обеспечения экологической безопасности морских акваторий в Приморье выступил глава региона Олег Кожемяко.