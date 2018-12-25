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Средний класс бежит из Нью-Йорка

Экономика

Там стало слишком дорого жить

Нью-Йорк, США, 25 декабря 2018, 05:20 — REGNUM  Из Нью-Йорка стремительно уезжают представители среднего класса американского общества, сообщает New York Post.

По данным газеты, в среднем в день из Нью-Йорка уезжают около ста выходцев из среднего класса. Газета связывает это явление с ростом налогов и стоимости жилплощади.

«Богатые Нью-Йорка становятся еще богаче, бедные, на самом деле, тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы стать средним классом», — заявил экономист Питер Ирл газете.

По словам Ирла, это связано со стремительно растущей стоимостью жилья и других расходов на проживание в городе. Он отметил, что тенденция переезда среднего класса из крупных городов является общенациональной, однако именно в Нью-Йорке отмечено самое стремительное бегство из города представителей среднего класса.

«Более миллиона жителей Нью-Йорка беспокоятся, что в городе не хватит еды для них и их семей», — заключает газета.

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Культура и общество США
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