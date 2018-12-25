Ошибка или недобросовестное поведение? Топливный скандал в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 04:55 — REGNUM Интересное дело рассмотрел Арбитражный суд Нижегородской области по иску администрации Нижнего Новгорода к поставщику топлива. Дополнительное соглашение, заключенное ООО «Нефтьсервис-НН» и муниципальным предприятием «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ), которым первоначальная стоимость поставляемого дизельного топлива в обход конкурентных процедур была повышена с 32 до 36 рублей за литр, судом признано недействительным. В решении отмечается, что суд пришёл «к выводу о недобросовестном поведении самого ответчика», а дополнительное соглашение, заключённое без ведома мэрии, повлекло дополнительные расходы бюджета на сумму свыше 17,446 млн рублей. Сам же поставщик топлива в суде ссылался на ошибку в цифре, и заявлял, что планировал поставлять дизтопливо по 37 рублей за литр, а не по 32 рубля, но суд отклонил данный довод. Решение может быть обжаловано в течение месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Крупнейший автоперевозчик Нижнего Новгорода — муниципальное предприятие «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» 30 декабря 2016 года через закупку у единственного поставщика заключило соглашение с ООО «Нефтьсервис-НН». По нему ООО должно было в период с 1 января по 30 июня 2017 года поставить дизельное топливо на сумму не более 193,68 млн рублей при отпускной цене за 1 литр 32 рубля.

В договоре уточнялось, что параметры соглашения могут быть изменены по соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения, а расчёты по сделке должны производиться не позднее 30 дней с 1 числа месяца, следующего за месяцем поставки. Договор, будучи крупной сделкой для муниципального предприятия, был согласован с администрацией, которая согласовала именно эти ценовые параметры. Но через сутки после подписания договора и согласования его в мэрии ООО «Нефтьсервис-НН» обратилось к руководителю НПАТ с просьбой пересмотреть условия, изменив пункт по отсрочке платежа до пяти рабочих дней с момента поставки и установив цену на дизельное топливо в размере 36 рублей за 1 литр.

«Данную просьбу ООО «Нефтьсервис-НН» мотивировало тяжелым финансовым положением предприятия, растущей задолженностью перед поставщиками, а также многократным увеличением оптовых цен на дизельное топливо», — отмечается в материалах дела.

Дополнительное соглашение с увеличением цены и сокращением сроков оплаты было подписано руководством НПАТ без согласования с мэрией, хотя также являлось крупной сделкой. Это администрацию не устроило, тем более расходы бюджета из-за допсоглашения выросли на 17 446 350 рублей 40 копеек. В своём иске мэрия потребовала расторгнуть дополнительное соглашение, признав его недействительным.

Поставщик топлива в суде объяснил изменение условий «допущенной обществом ошибкой при подготовке письма №28 от 26.12.2016 года, содержащего согласие на поставку топлива по цене 32 руб. за литр, и сложившейся по состоянию на 31.12.2016 года средней ценой на дизельное топливо в размере 37 руб. за литр».

Доводы второй стороны суд не убедили и он удовлетворил иск мэрии.

«Являясь профессиональным участником рынка поставки топлива, ООО «Нефтьсервис-НН» не могло не ориентироваться в ценах на топливо, предлагая к поставке топливо по 32 руб. за литр. С учетом приведенных обстоятельств суд приходит к выводу о недобросовестном поведении самого ответчика», — отмечалось в решении суда, а также уточнялось, что «ссылка ответчика на пункт 5.2 договора поставки №187 от 30.12.2016 года, который предусматривает возможность изменения отпускной цены за 1 литр продукции дополнительным соглашением сторон, судом отклоняется, поскольку названное условие договора подлежит исполнению с учетом процедур, установленных Законом о закупках и Положением о закупке».

Напомним, НПАТ, работающий на нижегородском рынке с 1939 года, чей пассажиропоток составляет порядка 8 млн пассажиров в месяц, на сегодня испытывает финансовые трудности. Его долги превысили в начале осени 2018 года 1,14 млрд рублей и длительное время компания находится в предбанкротном состоянии.

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