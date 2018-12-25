«Татфондбанку» не дали обанкротить старейших парфюмеров России

Казань, , 04:13 — REGNUM Обанкроченный год назад «Татфондбанк» не смог добиться признания несостоятельным производителя косметики, парфюмерии и медсредств из Казани, существующего с 1942 года. Арбитражный суд Татарии оставил без рассмотрения соответствующий иск к АО «Аромат». Определение подлежит немедленному исполнению, но до 28 декабря 2018 года его могут обжаловать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, акционерное общество учреждено 16 лет назад, но ведёт свою деятельность с 1942 года. На официальном сайте компании уточняется, что она является одним из ведущих контрактных производителей в отрасли парфюмерной и косметической продукции России. Среди выпускаемого ассортимента не только парфюмерия и косметика, но и медицинские изделия, например, гели для УЗИ, дезинфецирующие средства и средства для обработки поверхностей.

Уставный капитал АО превышает 16,3 млн рублей, на 2016 год в числе акционеров компании числились Александр Обозов и ООО «Финтрейд». Последнее принадлежит Игорю Волостнову и Ильдусу Мингазетдинову. Через созданное им ООО «Свитиль» Волостном аффилирован с банкротом «ИнтехБанком».

Претензии к АО «Аромат» возникли у ТФБ по кредитному договору, сумма исковых требований составила свыше 125,482 млн рублей. Иск был подан 12 сентября 2018 года, принят к производству 24 сентября и слушания несколько раз откладывались. В результате проверка обоснованности претензий закончилась вынесением решения об оставлении заявления без рассмотрения. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена, подробности неизвестны.

«Определение подлежит немедленному исполнению. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения», — отмечается в документе.

АО отдельным иском пытается оспорить один из договоров, послуживший основанием для претензий «Татфондбанка». Слушания дела о признании недействительной сделкой договор №159/11 от 26.08.2014 года назначены на 22 января 2019 года.

На сегодня ТФБ также подал иски к двум «дочерним компаниям» парфюмерного общества — ООО «Бизнес-Центр-Аромат» и ООО «Складской комплекс на Ватутина». Обоснованность банкротных претензий на сумму свыше 79,144 млн рублей к первой из них рассмотрят 14 января 2019 года. Одновременно с этим ООО пытается отдельным иском признать невозникшим (отсутствующим) требования о досрочном возврате кредита по кредитному договору №159/11 от 07.09.2011 года. Заседание по этому иску назначено на 28 декабря.

Дело в отношении складского комплекса также пока не рассмотрено до конца. Оно касается обращения взыскания на заложенное имущество, находящееся в Казани, — четырёхэтажное складское здание общей площадью 9 679,8 кв. м, гараж общей площадью 1 083,7 кв. м и земельный участок площадью 8 950 кв.м. По делу назначена оценочная экспертиза, само дело до её завершения приостановлено.

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