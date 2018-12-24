Жители шести регионов ПФО набрали максимальные суммы кредитов в банках

Нижний Новгород, , 22:35 — REGNUM Шесть регионов Приволжского федерального округа входят в десятку среди всех субъектов РФ по уровню закредитованности населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Рейтинг.

Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия — на 85 позиции и Адыгея — на 84 строке рейтинга.

Так в ПФО максимальный объем кредитов набрали в банках жители Чувашии. Объем задолженности перед кредитными организациями в расчете на одного работающего в республике составляет 190,2 тыс. рублей, в течение года долги выросли на 40 тыс. рублей. Соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам и среднегодовой зарплаты составляет 68,9%. Среди всех регионов РФ Чувашия занимает 83 строчку рейтинга — то есть третье место с конца.

Оренбургская область, Пермский край, Удмуртия, Башкирия и Ульяновская область заняли с 80 по 76 строку рейтинга соответственно. Население Оренбургской области задолжало банкам 195,2 тыс. рублей в расчете на каждого работающего, за год увеличив долг на 32,8 тыс. рублей. Соотношение среднедушевого долга и средней зарплаты составляет 63,1%.

Жители Пермского края заняли в банках 224,3 тыс. рублей, нарастив задолженность на 37,5 тыс. за год. Отношение долга и зарплаты составляет 62,1%. Незначительно меньше сумма кредитов на каждого жителя Удмуртии — 202,5 тыс. рублей при росте за год на 38,1%, соотношение долгов и зарплат составляет 62%. Почти аналогичную сумму задолженности накопил каждый работающий житель Башкирии — 208,8 тыс. рублей, в течение года заняв еще 43,8 тыс. рублей. Долги составляют 61,8% от годовой зарплаты.

Замыкает топ-10 по закредитованности населения Ульяновская область — долг каждого работающего составил 177,5 тыс. рублей, увеличившись за год на 30,5%. Соотношение кредитов и зарплат составило 61,5%.

Кировская область расположилась на 73 месте с соотношением долга и зарплаты в 60,7%. На 71 и 69 строке — Саратовская область и Марий Эл, долги жителей этих регионов составляют 59,3% и 58,9% от годовой зарплаты соответственно. На 59 месте — Мордовия с показателем 54,9%. 53 строку рейтинга заняла Татария — 53,7%. На 44 позиции находится Пензенская область — 52,3%, на 41 — Самарская область и 51,9%. Наименее закредитовано население Нижегородской области — 48,4%.

Минимальный объем кредитов среди всех субъектов РФ набрали жители Крыма, Севастополя и Ингушетии — здесь соотношение банковских долгов и зарплат составляет от 10,8% до 11,9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Чувашии — минимальные в ПФО среднедушевые денежные доходы населения: в сентябре они составили 16 815 рублей, в среднем в ПФО — 25 395 рублей. Чувашия сохраняет аутсайдерские позиции и по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы: показатель составил 26 667 рублей (в ПФО — 30 951 рубль).