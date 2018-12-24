Понедельник, 24 Декабря 2018 года
22:20:57 МСК

В ДНР планируют построить первый мусороперерабатывающий завод

Экономика

Пока что в республике нет ни одного

Донецк, 24 декабря 2018, 22:12 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) планируют построить завод по переработке твердых бытовых отходов (ТБО), заявил министр строительства и ЖКХ республики Сергей Наумец, сообщает 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, в ДНР пока нет ни одного завода по переработке ТБО, а множество мусорных полигонов уже почти полностью заполнены. Так, ежегодно полигоны ТБО республики заполняются более чем на 3 млн кубометров бытовых отходов. На данный момент власти ищут инвестора для реализации проекта.

Напомним, в ДНР разработаны три целевые экологические программы на три ближайших года. Завод по переработке ТБО — один из них. Другие проекты: это создание госпредприятий по охране дикой природы и животных и внедрение системы дистанционного контроля уровня грунтовых вод.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить