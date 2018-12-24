В ДНР планируют построить первый мусороперерабатывающий завод

Донецк, , 22:12 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) планируют построить завод по переработке твердых бытовых отходов (ТБО), заявил министр строительства и ЖКХ республики Сергей Наумец, сообщает 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, в ДНР пока нет ни одного завода по переработке ТБО, а множество мусорных полигонов уже почти полностью заполнены. Так, ежегодно полигоны ТБО республики заполняются более чем на 3 млн кубометров бытовых отходов. На данный момент власти ищут инвестора для реализации проекта.

Напомним, в ДНР разработаны три целевые экологические программы на три ближайших года. Завод по переработке ТБО — один из них. Другие проекты: это создание госпредприятий по охране дикой природы и животных и внедрение системы дистанционного контроля уровня грунтовых вод.