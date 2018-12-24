Понедельник, 24 Декабря 2018 года
22:21:33 МСК

Цена на нефть Brent упала ниже $52

Экономика

Стоимость барреля Brent опустилась до показателя сентября 2017 года

Лондон, 24 декабря 2018, 21:19 — REGNUM  Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $52 за баррель, свидетельствуют данные торгов 24 декабря.

В ходе вечерних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале снижалась на 3,66% — до $51,85 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $52 за баррель 4 сентября 2017 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,38% — до $44,05 за баррель, достигнув показателя июля 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена на нефть достигла «антирекорда» 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить