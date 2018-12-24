Цена на нефть Brent упала ниже $52

Лондон, , 21:19 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $52 за баррель, свидетельствуют данные торгов 24 декабря.

В ходе вечерних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале снижалась на 3,66% — до $51,85 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $52 за баррель 4 сентября 2017 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,38% — до $44,05 за баррель, достигнув показателя июля 2017 года.

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