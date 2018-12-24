Запущен прошедший модернизацию энергоблок Кольской АЭС

Мурманск, , 21:05 — REGNUM 23 декабря 2018 г. энергоблок № 1 Кольской АЭС был включен в сеть после 250 суточного ремонта с модернизацией — сообщил Росэнергоатом.

Впервые в российской атомной энергетике энергоблок ВВЭР-440 запущен после повторного продления срока эксплуатации.

В рамках модернизации смонтированы новые системы аварийного охлаждения активной зоны реакторной установки, модернизированы системы безопасности, радиационного контроля, повышена сейсмоустойчивость оборудования, смонтировано 8 км трубопроводов. Проведен уникальный восстановительный отжиг корпуса реактора и построено здание гидроемкостей, потребовавшее свыше 2 тыс. м3 бетона.

В настоящее время суммарная выработка электроэнергии атомной станции составляет 9948,7 млн кВт⋅ч.

Модернизация Кольской АЭС — значительное продвижение проектов Мурманского транспортного узла и Кольской опорной зоны. Специализацией Кольской опорной зоны станут обеспечение мореплавания по трассам Северного морского пути (СМП) и освоение арктических нефтегазовых морских месторождений.