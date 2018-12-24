Нижегородская область готовится подписать СПИК по производству медизделий

Нижний Новгород, , 21:05 — REGNUM Межведомственная комиссия при Минпромторге РФ одобрила специальный инвестиционный контракт (СПИК) о строительстве завода по производству безопасных одноразовых шприцев третьего поколения и одноразовой продукции для забора, хранения и переливания крови в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Подписание СПИК ожидается в ближайшее время. Планирующийся объем производства на новом заводе — до 700 млн штук шприцев в год. Это инвестиционный проект российско-китайской компании ООО «Снабполимермедицина», компания получит предусмотренные законодательством меры поддержки, в частности, налоговые льготы.

«Для размещения предприятия подобрана площадка на Бору в районе поселка Неклюдово. Завод планируется ввести в действие в 2020 году. Этот проект позволит привлечь в экономику региона более 3 млрд рублей инвестиций и создать свыше 500 рабочих мест», — отметил губернатор.

По его словам, проект очень важен, поскольку он импортозамещающий, поможет улучшить состояние здравоохранения в России, защитив от колебаний цен на мировом рынке на жизненно важную продукцию.

«До сих пор в стране подобных предприятий не существовало, и вся инъекционная продукция с инженерной защитой от повторного применения сейчас поставляется исключительно из-за рубежа», — добавил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 декабря Министерство промышленности и торговли РФ, правительство Нижегородской области и группа ГАЗ подписали СПИК о создании производств новых колесных транспортных средств.

В рамках контракта в течение 10 лет ГАЗ направит 20 млрд рублей на локализацию ключевых компонентов и технологий: двигатель, коробка передач и система управления. В частности, планируется организация производства новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а также локализация современного легкого дизельного двигателя для LCV. Разработки новых моделей ведутся с учетом перспективных требований российского и экспортных рынков и в соответствии с современными тенденциями технологического развития международного автомобилестроения.

Новые проекты в рамках реализации специнвестконтракта дадут троекратный бюджетный эффект как на федеральном уровне, так и в регионах присутствия компании — в Нижегородской, Московской, Ярославской, Челябинской, Ульяновской областях. На предприятиях группы будет создано 1,8 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

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