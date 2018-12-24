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Глава Минфина заявил о необходимости реформирования Росстата

Экономика

Антон Силуанов назвал «ужасным» качество оценки реальных доходов граждан России

Москва, 24 декабря 2018, 20:57 — REGNUM  Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в «серьёзном реформировании» и обновлении команды, а также пересмотре принципов и методов его работы, передаёт RNS.

По мнению министра, Росстат пользуется устаревшими инструментами и технологиями, и сегодня к ведомству предъявляются уже другие требования.

Силуанов привёл в пример такой показатель, как реальные доходы населения, и отметил, что «качество счёта этого показателя ужасное».

«Важнейший показатель, который входит в состав указа, подписанного президентом. Как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат», — отметил глава Минфина.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата, которую он занимал последнее десятилетие. Новым руководителем федеральной службы назначен Павел Малков.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Медведев сменил главу Росстата

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