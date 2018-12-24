Эксперт: украинское предприятие продавало старые оружейные стволы как новые

Киев, , 21:06 — REGNUM Единственное на Украине конструкторское бюро, производящее стволы для оружия, «Артиллерийское вооружение» устраивало махинации с государственным оборонным заказом, заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает 24 декабря «Украинская правда».

По его словам, в 2015—2016 годах «Артвооружение» получило государственный заказ на пушки для танки и минометов. Однако вместо того, чтобы производить новые стволы, предприятие закупило старые советские стволы у Киевского бронетанкового завода и, слегка подкрасив, продало их за 27,5 млн гривен ($1 млн) Харьковскому заводу им. Малышева как новые.

А в 2016 году «Артвооружение» закупило запчасти, трубы и трансформаторы по завышенной цене. Так, фонари фирмы «Оцелот» для минометов были закуплены по цене в 47,6 раз дороже.

Напомним, украинская военная техника «славится» тем, что либо является обновленной версией советских образцов, либо непригодна для использования в бою. Так, минометы «Молот» уже стали причиной нескольких жертв среди украинских солдат.