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Эксперт: украинское предприятие продавало старые оружейные стволы как новые

Экономика

А также завышало в десятки раз цены запчастей

Киев, 24 декабря 2018, 21:06 — REGNUM  Единственное на Украине конструкторское бюро, производящее стволы для оружия, «Артиллерийское вооружение» устраивало махинации с государственным оборонным заказом, заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, сообщает 24 декабря «Украинская правда».

По его словам, в 2015—2016 годах «Артвооружение» получило государственный заказ на пушки для танки и минометов. Однако вместо того, чтобы производить новые стволы, предприятие закупило старые советские стволы у Киевского бронетанкового завода и, слегка подкрасив, продало их за 27,5 млн гривен ($1 млн) Харьковскому заводу им. Малышева как новые.

А в 2016 году «Артвооружение» закупило запчасти, трубы и трансформаторы по завышенной цене. Так, фонари фирмы «Оцелот» для минометов были закуплены по цене в 47,6 раз дороже.

Напомним, украинская военная техника «славится» тем, что либо является обновленной версией советских образцов, либо непригодна для использования в бою. Так, минометы «Молот» уже стали причиной нескольких жертв среди украинских солдат.

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Вооруженные силы Украины
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