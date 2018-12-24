Марий Эл планирует принять участие в 56 федеральных проектах

Йошкар-Ола, , 20:49 — REGNUM Марий Эл намерена принять участие в 56 федеральных проектах в соответствии с паспортами нацпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Для реализации программ в рамках проектов республика планирует привлечь 54 млрд рублей в период с 2019 до 2024 года.

Так, объем финансирования программ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» составит 16,3 млрд рублей; на реализацию мероприятий проекта «Здравоохранение» будет привлечено 13,5 млрд рублей; «Демография» — 6,3 млрд рублей, «Жилье и городская среда» — 5,5 млрд рублей, «Образование» — 3,8 млрд рублей, «Экология» — 3,4 млрд рублей, «Цифровая экономика» — 2,4 млрд рублей, а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 1,2 млрд рублей.

Сумма финансирования проектов за счет средств федерального бюджета составит 41,1 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам визит полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова в Марий Эл стало известно, что республика в полной мере готова к реализации программ в рамках нацпроектов.

Объем финансирования в размере 54 млрд рублей глава республики Александр Евстифеев назвал «колоссальнейшими средствами».

«Потому что это практически два бюджета нашей республики», — пояснил он.

Только в 2019 году Марий Эл для реализации нацпроектов в республике получит из федерального бюджета 5 млрд рублей.