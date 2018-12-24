Понедельник, 24 Декабря 2018 года
20:52:53 МСК

В ДНР в 2019 году откроются два новых завода

Экономика

Один будет производить изделия из пластмассы, второй – каменноугольный пек и масла

В ДНР в 2019 году откроются два новых завода
AlexDemid
Химзавод «Стирол»

Донецк, 24 декабря 2018, 20:01 — REGNUM  Два завода планируется открыть в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2019 году, заявил министр промышленности и торговли республики Эдуард Арматов, сообщает 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, будут запущены два производства: «Ферум Систем» и завод «Донпласт». Первое предприятие будет выпускать каменноугольный пек и каменноугольные масла, работать на заводе будут около 250 рабочих мест. «Донпласт» будет производить более 500 видов изделий из пластмассы.

Арматов отметил, что в 2019 году планируется увеличить производство в химической отрасли на 20%.

Напомним, ранее в Горловке на химическом заводе «Стирол» начали первый этап запуска основной линии производства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Химическая промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить