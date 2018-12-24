Hyundai отзывает более полутысячи автомобилей Santa Fe в России

Москва, , 19:42 — REGNUM Официальный представитель Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг» объявил об отзыве 557 автомобилей марки Santa Fe. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили в комплектации с панорамной крышей, реализованные в период с 1 сентября 2018 года по настоящее время.

Причиной отзыва автомобилей назван дефект, в результате которого возможно повреждение материала подушки безопасности при её раскрытии.

На транспортных средствах будет установлено дополнительное защитное покрытие на элемент крепления шторки безопасности. Работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.

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