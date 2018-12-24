Цена на нефть достигла «антирекорда» 2018 года

Лондон, , 20:10 — REGNUM Мировые цены на нефть «обновили антирекорд» прошлой недели — Brent приближается к $53 за баррель, WTI торгуется ниже 45 за баррель, 24 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent снизилась на 58 центов, до $53,24 за баррель. Нефть WTI просела на 90 центов, до $44,69 за баррель.

В последнем квартале 2018 года нефть потеряла около 35% своей стоимости. За неделю с 17 по 23 декабря стоимость нефти марки Brent снизилась на 11%.

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