На Тамбовщине коммунальные тарифы вырастут меньше, чем в среднем по стране

Тамбов, , 18:54 — REGNUM В 2019 году плата за коммунальные услуги в Тамбовской области увеличится на 3,7%, что ниже уровня прошлых лет и ниже среднероссийского показателя, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин подчеркивает, что тарифная политика должна быть справедливой. Этим принципом руководствуются в регионе. Сегодня, 24 декабря, начальник управления по регулированию тарифов области Светлана Варкова рассказала журналистам о тарифах на коммунальные услуги на 2019 год. Она отметила, что в среднем по области за год плата за коммунальные услуги увеличится на 3,7%. Этот показатель ниже уровней прошлых лет, ниже инфляции (4,6%), ниже индекса роста платы по стране (4,1%).

В 2019 году рост оплаты коммунальных услуг произойдет дважды. Так, с 1 января она повысится на 1,7% за счёт увеличения ставки налога на добавленную стоимость (с 18% до 20%). С 1 июля в среднем по области рост составит 2%. Это обусловлено ростом оптовых цен на электроэнергию на 11%, увеличением минимального размера оплаты труда работников более чем на 30% и доведением зарплаты работников ресурсоснабжающих организаций в сельских территориях до 11 163 рублей.

«При регулировании тарифов на 2019 год мы применяли комплексный подход, цифры снижали везде, где могли. В частности, учитывали не просто экономически обоснованные расходы, но и позицию муниципалитетов о необходимости включения тех или иных расходов в тарифы по каждой статье», — говорит начальник управления по регулированию тарифов области Светлана Варкова.

Сегодня особенно остро стоит вопрос обеспечения населения питьевой водой. В связи с этим, при формировании тарифов на коммунальные услуги приоритет был отдан водоснабжению и водоотведению. Предварительный рост тарифов на эти виды услуг в среднем по области составит 3,8%. Повышение произойдет с 1 июля. Наибольший рост будет в городах Рассказово и Уварово в связи с обновлением объектов водоснабжения. В целом в этой отрасли объем инвестиций в 2019 году составит 20 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году — 17 млн рублей.

В сфере теплоснабжения повышение будет незначительным — тарифы увеличатся не более чем на 2%. Также на 2% вместо прогнозируемых 3,3% с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию. Тариф на газ увеличится на 1,4%.