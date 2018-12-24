Тамбовская область «к реализации нацпроектов готова»

Тамбов, , 18:39 — REGNUM Тамбовские власти выполнили все правительственные поручения по подготовке к реализации национальных проектов в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеоконференции провел председатель правительства Дмитрий Медведев. Руководители профильных министерств обсудили с губернаторами вопросы разработки национальных проектов, а также перспективы их реализации в первом полугодии 2019 года.

Региональные власти заявляют, что Тамбовская область готова к реализации нацпроектов. По поручению главы региона созданы проектные офисы, ответственность за них возложена на вице-губернаторов. Разработаны и утверждены 46 региональных проектов, паспорта направлены федеральным кураторам и в аппарат правительства.

Планируется, что в 2019 году на реализацию региональных нацпроектов Тамбовская область получит дополнительно более 4,7 млрд рублей федерального софинансирования. При этом наиболее весомая поддержка будет оказана региональным инициативам по национальным проектам «Демография», «Жилье и городская среда».