«Костромаэнерго» снизила потери электроэнергии на 22 млн кВт*ч

Кострома, , 18:34 — REGNUM В текущем году «Костромаэнерго» обновила 21 подстанцию, реконструировала распределительную сеть и заменила более 15 километров электропередачи, сообщает пресс-служба губернатора области. В регионе подводят итоги года в энергетической отрасли.

С начала 2018 года потери электроэнергии снизились на 22 миллиона кВт*ч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чтобы повысить энергетическую эффективность в регионе, на перегруженных линиях и трансформаторах проводится замена проводов на большее сечение и ведутся работа по реконструкции существующих линий.

«За последние 5 лет потери электроэнергии снизились на 50 млн кВт*ч. За этот период установлено 5,1 тысяч приборов учёта», — сообщают в пресс-службе.

Отметим, что в текущем году Костромская ГРЭС установила исторический рекорд по выработке электроэнергии с момента своего запуска в эксплуатацию — произвела 700-миллиардный киловатт-час. На станции также отремонтировали пять энергоблоков мощностью по 300 мегаватт каждый, а также капитальный ремонт самого большого энергоблока станции мощностью 1200 МВт. Местные власти ожидают, что налоговые поступления от ГРЭС в текущем году увеличатся в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом и составят около 585 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, руководство Костромской ГРЭС обещает провести в следующем году капитальный ремонт двух энергоблоков: № 2 и № 8. Сумма расходов на данные цели оценивается в 2 миллиарда рублей.

Справка ИА REGNUM. Костромская ГРЭС находится в 40 км от областного центра, рядом с городом Волгореченск. Она снабжает электроэнергией всю центральную Россию. Среди 18 станций, которые входят в состав «Интер РАО», Костромская — самая мощная.

В феврале 2018 года генеральный директор ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией» Тимур Липатов сообщил, что Костромская ГРЭС стоит в числе первых в очереди на модернизацию оборудования, поскольку уже действующие энергоблоки изношены и требуют замены.