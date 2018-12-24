Костромская область оказалась на 58-м месте в туристическом рейтинге России

Кострома, , 18:32 — REGNUM Костромская область заняла 58-е место среди 85 регионов России в Национальном туристическом рейтинге — 2018, сообщает региональный департамент культуры. Рейтинг составлен по итогам исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России».

Исследование посвящено развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов по итогам текущего года.

В десятке лидеров рейтинга оказались:

Москва — 105 баллов; Краснодарский край — 104,4; Московская область — 104; Санкт-Петербург — 103,7; Крым — 97,4; Алтайский край — 92,5; Свердловская область — 92,2; Приморский край — 92,1; Нижегородская область — 92; Башкирия — 88,2.

Костромская область заняла 58-е место с 44,8 балла и вошла в группу с названием «Крепкие профи». Подсчет баллов производился по критериям оценки развития туристической отрасли:

уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры;

значимость туристической отрасли в экономике региона;

доходность отрасли туризма и гостеприимства региона;

развитие санаторно-курортной отрасли региона;

популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней;

популярность региона у иностранцев;

тристская уникальность;

криминогенная обстановка;

интерес к региону в интернете как к месту отдыха;

продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область планировала принять в текущем году один миллион туристов. В прошлом году регион посетило 955 тысяч туристов. Это почти на 4% больше, чем в 2016 году. В целом за пять лет количество туристов увеличилось более чем на 250 тысяч человек, или на 36,6%.

«Новые объекты построены, например, Музей сыра — шикарное место, где можно познакомиться со всем производством, со спецификой, очень много интерактива, народ валит сейчас туда толпой. Еще одно очень интересное место — это «Сырный вокзал», это такое местечко в пригороде, где ты можешь остановиться отдохнуть, покушать, познакомиться с историей сыроделия в Костромской губернии. Сейчас в регионе пойдут летние мероприятия. Рассчитываем, что в этом году мы подойдем к показателю — миллион туристов в год», — отметил глава региона Сергей Ситников.