Понедельник, 24 Декабря 2018 года
19:18:00 МСК

Костромская область оказалась на 58-м месте в туристическом рейтинге России

Экономика

Регион набрал 44,8 балла

Кострома, 24 декабря 2018, 18:32 — REGNUM  Костромская область заняла 58-е место среди 85 регионов России в Национальном туристическом рейтинге — 2018, сообщает региональный департамент культуры. Рейтинг составлен по итогам исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России».

Исследование посвящено развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов по итогам текущего года.

В десятке лидеров рейтинга оказались:

  1. Москва — 105 баллов;
  2. Краснодарский край — 104,4;
  3. Московская область — 104;
  4. Санкт-Петербург — 103,7;
  5. Крым — 97,4;
  6. Алтайский край — 92,5;
  7. Свердловская область — 92,2;
  8. Приморский край — 92,1;
  9. Нижегородская область — 92;
  10. Башкирия — 88,2.

Костромская область заняла 58-е место с 44,8 балла и вошла в группу с названием «Крепкие профи». Подсчет баллов производился по критериям оценки развития туристической отрасли:

  • уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры;
  • значимость туристической отрасли в экономике региона;
  • доходность отрасли туризма и гостеприимства региона;
  • развитие санаторно-курортной отрасли региона;
  • популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней;
  • популярность региона у иностранцев;
  • тристская уникальность;
  • криминогенная обстановка;
  • интерес к региону в интернете как к месту отдыха;
  • продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область планировала принять в текущем году один миллион туристов. В прошлом году регион посетило 955 тысяч туристов. Это почти на 4% больше, чем в 2016 году. В целом за пять лет количество туристов увеличилось более чем на 250 тысяч человек, или на 36,6%.

«Новые объекты построены, например, Музей сыра — шикарное место, где можно познакомиться со всем производством, со спецификой, очень много интерактива, народ валит сейчас туда толпой. Еще одно очень интересное место — это «Сырный вокзал», это такое местечко в пригороде, где ты можешь остановиться отдохнуть, покушать, познакомиться с историей сыроделия в Костромской губернии. Сейчас в регионе пойдут летние мероприятия. Рассчитываем, что в этом году мы подойдем к показателю — миллион туристов в год», — отметил глава региона Сергей Ситников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить