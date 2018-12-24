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Уолл-стрит: «непраздничное» настроение накануне Рождества

Экономика

Декабрь 2018 года уже можно считать худшим в истории американского рынка со времен Великой депрессии

Нью-Йорк, США, 24 декабря 2018, 18:44 — REGNUM  Фондовый рынок США в очередной раз начал неделю торгов в «красной зоне», 24 декабря передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 128,09 пункта (0,57%), до 22 317,28 пункта. S&P 500 открылся снижением на 16,06 пункта (0,66%), до 2400,56 пункта. Индекс Nasdaq на открытии торгов упал на 54,51 пункта (0,86%), до 6278,49 пункта.

На настроение инвесторов не повлияло даже приближающееся Рождество — декабрь 2018 года уже можно считать худшим в истории американского рынка со времен Великой депрессии.

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