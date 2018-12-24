Тамбовский губернатор поручил закрыть полигон в Никифоровском районе

Тамбов, , 18:01 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 24 декабря, на встрече с жителями райцентра Дмитриевка первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов озвучил поручение губернатора Александра Никитина закрыть мусорный полигон ООО «Бастион», который расположен в непосредственной близости от этого поселка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Олег Иванов посетил с рабочим визитом Никифоровский район. По поручению губернатора Александра Никитина он встретился с жителями райцентра Дмитриевка, чтобы обсудить работу мусорного полигона ООО «Бастион». Этот вопрос волнует каждого жителя райцентра, поскольку полигон находится в непосредственной близости от поселка. На встречу пришло около трехсот человек. Активисты рассказали первому вице-губернатору о состоявшемся накануне митинге и огласили его резолюцию, в которой потребовали закрытия полигона общества «Бастион» и его рекультивации.

«Это требование жителей будет выполнено. Полигон ООО «Бастион» закрывается. Таково поручение губернатора Александра Валерьевича Никитина», — сказал Олег Иванов и пообещал, что мусоровозы перестанут возить туда отходы.

По итогам встречи жители решили создать общественную группу. В ее состав войдут около 30 человек, проживающих в райцентре Дмитриевка. И уже через два дня, в среду, инициативная группа встретится с Олегом Ивановым для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу полигона.

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